Juventus Turin : voici ce qui rend Cristiano Ronaldo unique

Le milieu de terrain portugais de Manchester City, Bernardo Silva, décrit pourquoi Cristiano Ronaldo, âgé de 35 ans, reste au sommet de son art.

Les louanges ne manquent pas. Et c’est logique au regard du talent de Cristiano Ronaldo, toujours aussi efficace avec la Juventus Turin en dépit du temps qui passe et des années qui défilent. Le Portugais, affuté comme jamais, s’apprête à boucler un nouveau bail avec le club italien, cherchant, encore et toujours, à glaner le moindre trophée.

Son partenaire en sélection, Bernardo Silva, qui évolue à Manchester City, en a dit plus sur le goût si particulier de Ronaldo pour la compétition. Propos retranscrits par goal.

« L’entraîneur dit que celui qui marque gagne, et c’est toujours lui. »

« Je pense que ce qui le rend si génial, c’est sa mentalité. Il a 35 ans et cela fait plus de 15 ans qu’il joue au plus haut niveau et il n’est pas fatigué. Il en veut toujours plus. Il veut gagner plus de Ligues des champions, il veut gagner plus de titres avec le Portugal, il veut gagner plus de championnats, plus de trophées individuels, il veut plus de buts.

Je pense que ce qui est ennuyeux chez lui, d’une certaine manière, c’est que lors d’un entraînement, vous jouez un match, il y a 1-1. L’entraîneur dit que celui qui marque gagne, et c’est toujours lui. Ce n’est pas seulement dans les matchs. »