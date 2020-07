Juventus : un ancien de l’OM est dingue de Cristiano Ronaldo

true

L’ancien Marseillais Lucas Ocampos est un grand fan depuis toujours de Cristiano Ronaldo. En Argentine, il se levait tôt pour voir ses matches.

Vendu au FC Séville l’été dernier, Lucas Ocampos est en train de prendre une nouvelle dimension après sept années en France, entre Monaco et Marseille, entrecoupées d’une courte aventure en Italie. L’ancien de River Plate a même eu droit à une longue interview dans le quotidien argentin Olé, au cours de laquelle il a rappelé sa passion pour Cristiano Ronaldo.

« Je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo depuis que je suis jeune. En 2009, quand le Manchester United de Cristiano était à la mode, il y avait aussi Carlitos Tevez. Je me souviens qu’à cette époque, je me levais tôt en Argentine pour regarder leurs matches. »

« A l’époque, ce n’était pas facile de les suivre. YouTube venait à peine de démarrer. Il y avait un coin cyber près de chez moi. J’y allait et je regardais des vidéos pour ensuite faire pareil. La vérité, c’est que Cristiano est un joueur qui m’a toujours plu et que j’ai toujours admiré. Si je suis le Cristiano argentin ? Non, non… J’ai les mêmes caractéristiques, rien de plus. Mon jeu se base sur la puissance physique, sur les sprints. Mais il y a une année-lumière entre lui et moi. »