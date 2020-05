Juventus : un ancien partenaire balance sur le caractère de Cristiano Ronaldo

false

Depuis 2018, les joueurs de la Juventus Turin ont découvert la mentalité de gagneur de Cristiano Ronaldo. Qui n’a pas que des avantages.

A l’été 2018, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin. Une preuve si cela était encore nécessaire que la star portugaise est un homme de challenge. Toujours habité par la même soif de gagner.

Dans les colonnes de Bild, le milieu allemand Emre Can qui a évolué un an et demi avec Cristiano Ronaldo a confié à quel point la star portugaise pouvait être affectée par les défaites, y compris à l’entraînement. « J’ai vu comment il vit avec sa mentalité de gagnant. S’il perd un match à l’entraînement, il est de mauvais humeur. Mais au contraire, s’il gagne, il célèbre et nargue les perdants. C’est un leader », a confié Emre Can à Bild.

Le milieu allemand ne semble en revanche pas regretter une seconde d’avoir quitté le club turinois pour Dortmund, où l’ambition reste forte. « Je suis venu ici parce que je veux gagner la Bundesliga et non pas rester derrière le Bayern Munich », assure Emre Can. Une soif de gagner transmise par CR7 ?