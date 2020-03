Juventus : un dirigeant de Serie A l’assure, la saison de Cristiano Ronaldo est finie

true

Selon le président de Brescia, club de Mario Balotelli, la saison 2019/20 ne reprendra pas, la crise sanitaire n’étant pas prête de se terminer.

Alors que les dirigeants de toutes les Ligues européennes tournent et retournent le calendrier dans tous les sens pour terminer la saison avant le 30 juin, le 31 juillet ou le 31 août, le président de Brescia balance une vérité qui fait mal. Dans une interview au Corriere dello Sport, Massimo Cellino assure que le Calcio, comme tous les autres, ne reprendra pas.

« Il ne faut pas penser à quand on va recommencer, mais à survivre. Et si on parle de football, tout doit être remis à la saison prochaine. Soyons réalistes ! Ce virus, c’est la peste. On ne peut plus jouer cette année. Certains ne se rendent pas encore compte de ce qui arrive et ces gens sont pires que le virus. »

« La saison est finie » et « tout doit être remis à la saison prochaine », estime dimanche Massimo Cellino. Dans une interview au Corriere dello Sport, le président de Brescia compare l’épidémie de coronavirus à « la peste » https://t.co/D4Dc0uerVq pic.twitter.com/jYGmfCZsAL — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 22, 2020

« La saison est finie. Si quelqu’un veut ce Scudetto maudit, qu’il le prenne. C’est fini. Et je ne dis pas ça par ce que Brescia est dernier. » Une analyse qui paraît lucide vu que l’Italie bat quotidiennement son record de décès dus au coronavirus…