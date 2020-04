Juventus : un partenaire fait un affront à Cristiano Ronaldo

true

Le latéral brésilien Douglas Costa estime que le meilleur joueur de la Juventus est Paulo Dybala, pas Cristiano Ronaldo. Shocking !

Douglas Costa doit se dire qu’actuellement, ses partenaires ont d’autres chats à fouetter que de lire ses commentaires sur Instagram. Et que le temps qu’ils se retrouvent tous du côté du centre d’entraînement de la Juventus Turin, chacun aura oublié les propos des autres. C’est mal connaître Cristiano Ronaldo…

Car le Portugais est rancunier comme très peu. Surtout quand il s’agit de proches. Or, Douglas Costa est assurément un proche du quintuple Ballon d’Or puisqu’il parle la même langue et a donc joué un rôle dans son intégration. Pourtant, le latéral brésilien n’a pas cherché à éviter de froisser sa susceptibilité quand il lui a été demandé lors d’un chat qui était son partenaire le plus fort.

« C’est Paulino ! », s’est enthousiasmé Costa. Soit le surnom affectueux donné à Dybala. C’est vrai que « La Joya » est un orfèvre de la technique. Mais de là à estimer qu’il est le plus fort de la Juventus Turin, il y a tout de même une marge. Que le latéral brésilien devra certainement expliquer à CR7 la prochaine fois qu’ils se croiseront…