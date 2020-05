Juventus : un proche de Cristiano Ronaldo refuse de le départager de Lionel Messi

L’amitié n’empêche pas la lucidité ou l’objectivité ! Le défenseur du Real Madrid Marcelo l’a prouvé lors d’un chat sur Instagram avec Fabio Cannavaro. Invité à dire qui était le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le Brésilien, pourtant proche du Portugais, s’est refusé à trancher.

« Personne ne peut dire qui est le meilleur des deux. J’ai joué avec Cristiano pendant une décennie et la motivation qu’il vous transmet est unique. Mais Messi, tu crois l’avoir sous contrôle et il sort de nulle part pour marquer un but. »

