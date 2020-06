Napoli – Juventus (0-0, 4 t.a.b. à 2) : le chemin de croix se poursuit pour Cristiano Ronaldo !

true

Le quintuple Ballon d’Or a perdu la finale de la Coupe d’Italie avec la Juventus face au Napoli. Il est encore resté muet devant les cages.

Dure, dure, la reprise pour Cristiano Ronaldo ! Alors que son grand rival, Lionel Messi, se balade avec le FC Barcelone (2 buts et 2 passes décisives en 2 matches), le Portugais, lui, rencontre les pires difficultés à retrouver le rythme. Après avoir manqué un pénalty face à l’AC Milan (0-0) en demi-finales retour de la Coupe d’Italie le week-end dernier, il a ce soir perdu la finale face au Napoli (0-0, 2 t.a.b. à 4) !

Le point commun dans ces deux matches, c’est que le quintuple Ballon d’Or a été aligné en pointe par Maurizio Sarri. Jusqu’à présent, le technicien le titularisait à gauche, laissant Gonzalo Higuain dans l’axe. Mais face au Milan comme au Napoli, Sarri a voulu presser le bloc adverse très haut, en alignant donc des joueurs de couloir ayant un gros volume de courses. Ce qui obligeait à recentrer Ronaldo.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’essai a été désastreux. Certes, ce soir, CR7 s’est procuré la première occasion, d’une belle frappe après 5 minutes, mais ce fut tout. Et il n’a même pas tenté sa chance lors de la séance des tirs au but ! La défaite de ce soir fait perdre à la Juventus le deuxième trophée de la saison (après la Supercoupe, abandonnée à la Lazio). Le Scudetto ne devrait pas lui échapper mais cela n’augure rien de bon pour la Champions League, où les Bianconeri doivent remonter un but à l’OL. S’ils veulent finir forts, ils vont devoir espérer que Cristiano Ronaldo se réveille !