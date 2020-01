Juventus : Cristiano Ronaldo s’offre une revanche éclatante sur l’AS Rome

true

On vous en parlait plus tôt ce dimanche. En 2007, lorsqu’il portait encore le maillot de Manchester United, Cristiano Ronaldo avait participé au festival contre l’AS Rome en Ligue des champions (7-1). Un souvenir qui lui restait en travers de la gorge en raison de l’attitude du club romain.

Il lui a fallu 10 minutes. 🐐 Cristiano Ronaldo a donc désormais marqué face à toutes les équipes qu’il a affronté en Serie A. https://t.co/peezEfKhn9 pic.twitter.com/lQZKTbE1S6 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 12, 2020

« Quand le score était de 6-0, les joueurs de la Roma m’ont demandé d’arrêter, un adversaire m’a supplié d’arrêter de dribbler. D’autres ont menacé de me blesser. La Roma ? Il n’y a aucun joueur avec lequel j’échangerai mon maillot », déclarait-il à l’époque à The Express. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et aucun joueur de l’époque n’est encore à l’AS Rome. CR7, lui, est rancunier et n’a pas manqué d’inscrire ce soir le but du 2-0 sur un penalty provoqué par Paulo Dybala (10e).

CR7 a marqué contre tous ses adversaires en Serie A

Ce but, le 14e de l’ancien attaquant du Real Madrid cette saison en Serie A, est fort en symbole puisqu’il lui permet d’avoir marqué face à toutes les équipes qu’il a affrontées en Italie. Que cela arrive devant l’AS Rome, face à qui la Juve a repris la tête du classement (2-1), n’est sans doute pas un hasard.