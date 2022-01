Real Madrid, FC Barcelone, PSG – Mercato : l'agent de Pogba et Haaland hospitalisé dans un état sérieux !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Agent le plus influent du monde et conseiller de joueurs centraux des prochains Mercatos comme Erling Haaland ou encore Paul Pogba, Mino Raiola (54 ans) n'est pas dans la forme de sa vie... Et clairement pas en état de gérer son business.

Hospitalisé il y a quelques jours pour une maladie pulmonaire non liée à la Covid-19, l'agent italo-néerlandais aurait vu son état se dégrader. Selon Bild, Mino Raiola aurait même été placé en soins intensifs du côté de la clinique San Raffaele de Milan.

Raiola hospitalisé, silence radio de ses proches depuis le 12 janvier

Il y a une semaine, les proches du truculent représentant de joueurs, devenu célèbre pour sa gestion de Zlatan Ibrahimovic et ses sorties médiatiques fracassantes, se voulaient pourtant rassurants au début de son hospitalisation : « Mino Raiola subit des contrôles médicaux ordinaires qui nécessitent une anesthésie. Tout était prévu et aucune intervention chirurgicale d'urgence n'a eu lieu ».

Même si l'article du média se veut rassurant - expliquant que depuis sa prise en charge en réanimation, l'état de Mino Raiola se serait stabilisé -, les dernières infos venues d'Allemagne sont quand même un peu inquiétantes...

Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza. — Mino Raiola (@MinoRaiola) January 12, 2022