Real Madrid : le talon d’Achille de Cristiano Ronaldo s’est réveillé à la Juve

De retour en demi-finale retour de la Coupe d’Italie contre l’AC Milan (0-0), Cristiano Ronaldo est resté muet. Pire, l’attaquant de la Juventus Turin (35 ans) a manqué un penalty.

L’Italie respire beaucoup mieux depuis vendredi. Très affectés par la crise sanitaire, nos voisins transalpins ont enfin pu regoûter aux joies d’un match de football qui a opposé la Juventus Turin à l’AC Milan. Si la rencontre sur le papier avait de quoi faire saliver les tifosi, le contenu a été plus mitigé. Aucun but n’a en effet été inscrit au cours du temps réglementaire, ce qui a propulsé la Vieille Dame en finale d’une compétition qui trouvera son dénouement mercredi prochain (1-1 à l’aller).

En attendant, Cristiano Ronaldo va sans doute travailler ses tirs au but. L’attaquant de la Juventus Turin a manqué sa tentative hier en écrasant le ballon sur le poteau (16e). C’est la deuxième fois que l’ancien buteur du Real Madrid rate un penalty sous le maillot bianconero après son échec devant le Chievo Vérone en janvier 2019.

Seulement 17% d’échec pour CR7 dans les penalties

En carrière, tirs au but inclus, CR7 a tiré 153 penalties et en raté 26 (17% de ses tentatives). « Les grands joueurs aussi font des erreurs, mais il peut faire la différence à n’importe quel moment du match, l’a défendu Leonardo Bonucci au micro de la Raï. Je peux vous assurer que mercredi nous verrons une grande Juve et un grand Ronaldo (pour la finale). »