Real Madrid, PSG – Mercato : Osimhen fixe ses deux priorités, Paris éjecté de la course ?

Surtout poussé par Luis Campos en interne, le dossier Victor Osimhen (Naples) au PSG a de fortes chances de se refermer définitivement. Et pas seulement parce qu'Aurelio de Laurentiis, le président du club champion de Série A, réclame des sommes totalement indécentes (entre 150 et 200 M€) pour le transfert du Nigérian !

En effet, s'il connaît la Ligue 1 pour y avoir joué du côté du LOSC, Osimhen n'a pas une folle envie de rejoindre Paris. D'après le journaliste mercato Ekrem Konur, le PSG ne figurait même pas dans les 4 clubs les mieux placés pour l'ancien buteur des Dogues.

En effet, si Chelsea, Liverpool, Manchester United et le Real Madrid étaient en lice, Victor Osimhen a déjà procédé à un premier écremage en écartant les options menant aux Blues et aux Reds pour se focaliser sur MU et le Real. Reste désormais à savoir si l'un des deux clubs fera une offre ferme au Napoli...

?Victor Osimhen considers Manchester United and Real Madrid as his preferred destinations and rules out move to Chelsea and Liverpool.?￰゚ヌᆲ ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/eOHmgIbFWn