Résultat Euro 2021 : l'Italie remporte l'Euro en Angleterre !

Si l'Euro 2021 ne restera sans doute pas dans les annales au niveau de son organisation et des images marquantes qu'il aura généré, la finale Angleterre – Italie de ce dimanche à Wembley aura au moins marqué l'histoire au niveau des statistiques.

Parce que les Three Lions ont inscrit le but le plus rapide dans une finale par le latéral Luke Shaw (1m57s seulement). Parce que l'auteur du but de l'égalisation de la Nazionale Leonardo Bonucci est devenu le plus vieux buteur des finales de l'Euro (34 ans) à la 67e d'une affiche sans grand relief.

Au niveau du football, ce ne fut pas une finale de folie entre des Anglais - qui ont fermé le jeu comme rarement après l'ouverture du score – et des Italiens fatigués qui ont souvent manqué d'inspiration au niveau offensif. Le match s'est finalement conclu par une ultime séance de tirs au but assez folle où Jordan Pickford a sorti les tentatives de Belotti et de Jorginho mais où en face Marcus Rashford a trouvé le poteau alors que Sancho et Saka ont buté sur Gianluigi Donnarumma.