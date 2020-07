Résultat Serie A : Cristiano Ronaldo et la Juventus s’offrent la Lazio (2-1)

false

La Juventus Turin accueillait ce soir la Lazio de Rome pour le compte de la 34e journée de la Serie A. Résultat, victoire de la Juve, 2-1.

On jouait ce soir la 34e journée de la Série A avec le match opposant la Juventus Turin à la Lazio de Rome. Match qui pouvait permettre à Cristiano Ronaldo et consorts de prendre 8 points d’avance sur leur concurrent direct pour le titre, l’Inter Milan.

En seconde période, c’est CR7 en personne qui a fait la différence. Un doublé inscrit en 3 minutes avec un pénalty à la 51e et une nouvelle réalisation trois minutes plus tard, sur une offrande de Dybala (2-0, 54e). A noter que le Portugais, avec ce second but, devenait le troisième joueur de l’histoire de la Juventus à atteindre la barre des 30 buts sur une saison. Devant lui, seulement, John Hansen en 1952 (30) et Felice Borel en 1934 (31).

En fin de match, la Lazio réduisait le score par Immobile sur pénalty (83e).