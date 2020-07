Résultat Serie A : Zlatan et Milan infligent une remontada à la Juve de Cristiano Ronaldo (4-2)

false

Alors que la Juventus Turin semblait tenir une victoire tranquille grâce à Adrien Rabiot et Cristiano Ronaldo, le Milan AC emmené par Zlatan Ibrahimovic a renversé la vapeur (4-2).

Même un San Siro vide n’a pas empêché le grand classique entre le Milan AC et la Juventus Turin de nous offrir un scénario remarquable. En première période, les deux équipes se sont créées assez peu d’occasions. Mais après la pause, la partie a basculé dans un scénario fou. Adrien Rabiot a allumé la mèche avec un but exceptionnel au terme d’un raid solitaire (47e). Cristiano Ronaldo, peu après, a profité d’une erreur de la défense milanaise pour aller ajuster Donnarumma (53e). Son 30e but de la saison et surtout son 18e but en 18e match.

En menant 2-0 à une demi-heure de la fin, on pensait la Juventus sur la voie royale. Mais grâce à un coup de pouce du VAR sanctionnant une main de Bonucci, Zlatan Ibrahimovic a remis les siens dans le bon sens en transformant son penalty (62e). Dans la foulée, Kessié (66e) puis l’ancien du LOSC Rafael Leao (67e) ont profité d’une défense turinoise apathique, Daniele Rugani en tête, pour renverser la situation. Une dernière erreur de relance d’Alex Sandro a permis à Bonaventura de servir Rebic sur un plateau (80e). Avec ce revers, Cristiano Ronaldo et la Juventus restent à sept longueurs devant la Lazio. Le Milan AC remonte lui au sixième rang.