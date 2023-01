Zidane, quelle est sa prochaine destination en tant qu’entraîneur ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

On entend parler que de ça dans le monde du foot depuis quelques semaines. Où ira Zinédine Zidane maintenant que l’équipe de France lui a fermé ses portes ? Après son départ du Real Madrid et la fin du contrat de Didier Deschamps en équipe de France, beaucoup de fans de l’équipe de France espéraient le voir remplacer Deschamps.

Les propos controversés de Noël Le Graët ont mis fin à cette possibilité et confirmé la prolongation de DD jusqu’en 2026. Une fois la polémique redescendue tout le monde va depuis de son pronostic. Notamment les anciens coéquipiers et champions du monde 98, Bixente Lizarazu et Emmanuel Petit, qui ont tous deux tenté de faire retomber la pression médiatique comparant Deschamps et Zidane. Et qui ont, au passage, donné leur avis sur le futur de cette légende de l’équipe de France.

La prochaine destination de Zinedine Zidane, les pronostics du moment

Depuis l’annonce du prolongement du contrat de Deschamps en équipe de France jusqu’après la coupe du monde 2026, deux clubs sont sur toutes les lèvres pour accueillir Zizou, le Paris Saint Germain et la Juventus de Turin. Pour le moment, rien n’a encore été décidé, mais il semblerait que la balance penche vers le club italien.

La presse internationale s’en est même mêlée. Si vous avez lu les titres anglais ou américains, les pronostics vont bon train. Les Anglais spéculent que Zidane ira en premier league, les Américains espèrent le voir arriver en équipe nationale. Dans l’hexagone, beaucoup (aucun Marseillais), aimeraient le voir entraîner le PSG. Dans tout ce vacarme, une équipe revient toujours, la Juventus. Nous avons copié les meilleurs sites de paris sportifs en France et avons fait nos pronostics sur la prochaine destination de Zidane.

Zidane entraîneur à la Juventus, le dénouement le plus plausible

Zidane y a joué et a gagné trois championnats d’Italie. Emmanuel Petit déclare au micro de RMC qu’il aimerait le voir relever le défi à Turin ou à Paris. Les fans turinois sont d’ailleurs, d’après un sondage de la Gazzetta dello Sport, plus qu’enjoués à l’idée de voir Zidane entraîné leur équipe. Certains annoncent déjà son arrivée dans le club. Cette option semble aujourd’hui la plus probable, mais rien n’est, pour le moment, officiel.

Zizou au PSG, l’espoir recule

Comme nous aimons toujours le faire en France, de nombreux journalistes mentionnent l’équipe parisienne comme la nouvelle destination de Zizou. Cela paraissait possible l’été dernier, beaucoup moins aujourd’hui après le refus de Zidane et la prise de poste de Christophe Galtier. Depuis quelques jours, les journalistes explorent à nouveau cette possibilité, disant notamment que les Qataris rêvent de voir Zizou rejoindre leurs rangs. Mais une condition serait exigée par le champion du monde 98, l’arrivée d’Ousmane Dembélé à Paris, qui joue actuellement à Barcelone… Affaire à suivre.

Zidane entraîneur en Premier league, la désillusion anglaise

Un article du magazine anglais, The SUN fait planer le doute sur une possible arrivée de Zidane en Angleterre. Malgré le fait qu’il ait déjà refusé un contrat avec Manchester United. Les chances de le voir rejoindre la premier league sont très minces. Lionel Charbonnier, ancien gardien de but de l’équipe de France, s’est exprimé au micro de Rothen s’enflamme sur RMC. Pour lui, c’est sûr, l’ancien entraîneur du Réal n’ira pas en Angleterre.

Le Brésil, la vieille rumeur

On a longtemps entendu parler de la possibilité de voir le Marseillais rejoindre les bancs de l’équipe nationale brésilienne.