Juventus, FC Barcelone : et le plus grand footballeur de tous les temps est…

Messi ou Ronaldo ? Ronaldo ou Messi ? A la question de savoir qui était le plus grand footballeur de tous les temps, Nani a tranché.

Pas nécessairement le plus objectif. Mais, à son crédit, une carrière qui mérite le plus grand respect et un avis qui nécessite le relais. Il s’agit de celui de l’attaquant portugais, Nani, ancien partenaire d’un certain Cristiano Ronaldo à Manchester United. Ce même Nani qui, pour ode compte de Football Wave, a été invité à donner son sentiment, et un nom, sur le plus grand footballeur de tous les temps.

« Je choisirais celui avec qui j’ai tant gagné, quelqu’un que je respecte vraiment. »

Et forcément…« Mon joueur préféré a toujours été Cristiano Ronaldo. Il est le meilleur. De tous les temps ? J’en ai vu tellement … même du passé comme Maradona, Pelé. Mais oui, je choisirais celui avec qui j’ai tant gagné, quelqu’un que je respecte vraiment. Les chiffres ne mentent pas et ils montrent également qu’il est le meilleur. »