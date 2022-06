France - Danemark : un gros doute autour de Benzema ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

L’équipe de France affronte le Danemark au Stade de France ce vendredi soir (20h45), dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations. Un rassemblement qui arrive à la fin de la saison, lors de laquelle tous les joueurs ont enchaîné de nombreux matchs.

L’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, a été questionné sur la présence ou non de Karim Benzema contre les Danois. L'attaquant des Bleus vient de jouer la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid.

« Est-ce qu'il peut jouer ? J'ai discuté avec lui. Karim a fait juste la séance d'hier qui était assez ludique. On a l'habitude à J-2 de ne pas faire beaucoup d'intensité. On est encore à 24 heures du match, on a l'entraînement de l'après-midi. On a du temps pour voir comment il a récupéré », a déclaré Guy Stéphan en conférence de presse.

🇨🇵 OFFICIEL ! 🔴



Le match de Ligue des nations entre l'Équipe de France et le Danemark 🇩🇰 se jouera à guichets fermés au Stade de France. #FRADAN pic.twitter.com/usZPxhC42A — Actu Bleus (@actubleus_) June 2, 2022

Pour résumer Avant d’affronter le Danemark pour la première journée de la Ligue des Nations, Guy Stéphan a donné des nouvelles de Karim Benzema. L’adjoint de Didier Deschamps ne sait pas encore si l’attaquant du Real Madrid sera titulaire ou non.

