AJ Auxerre – OM : Stinat répond cash à la polémique arbitrale, Longoria risque gros et contre-attaque !

Auteur de propos déplacés envers le corps arbitral suite à la lourde défaite de l’Olympique de Marseille samedi soir à Auxerre (0-3), Pablo Longoria risque gros.

Si l’OM s’est incliné lourdement hier soir à l’Abbé-Deschamps (0-3), c’est parce que les Marseillais sont tombés sur une équipe de l’AJ Auxerre qui les a une nouvelle fois piégés. Mais il n’empêche qu’une décision très contestable a encore plombé l’équipe de Roberto De Zerbi. Cette décision, c’est l’expulsion de Derek Cornelius à la 63e minute pour un deuxième carton jaune. Le Canadien, après avoir réalisé une aile de pigeon aérienne, a vu son genou gauche retomber dans le dos d’un adversaire, qui s’est roulé au sol. Jérémy Stinat n’a pas hésité et a sorti un nouvel avertissement.

Stinat n’a « rien à dire »

Cette sanction a eu le don de faire sortir Pahlo Longoria de ses gonds en tribunes puis ensuite dans les coursives du stade de l’Abbé-Deschamps. « Je n’ai jamais vu ça de ma vie ! Tout était préparé, c’est de la vraie corruption. Tout est orienté. Je n’ai jamais vu ça en 20 ans de carrière », a-t-il grincé en zone mixte quand Jérémy Stinat a préféré un « je n’ai rien à dire. » Devant ces mots fleuris, le syndicat des arbitres a décidé de saisir le Comité national d’éthique.

Longoria risque gros et contre-attaque !

« Le SAFE ne peut accepter de tels propos et a donc décidé de saisir le Comité national d’éthique en raison de leur caractère particulièrement scandaleux. Des plaintes seront déposées pour diffamation, ainsi que contre toutes les personnes responsables des messages haineux et des menaces de mort reçus depuis hier soir », peut-on lire dans un communiqué. Olivier Lamarre, porte-parole du syndicat des arbitres du football d’élite, est revenu sur les déclarations de Longoria ce matin sur RMC Sport : « On va saisir le comité national d’éthique car ce sont des propos extrêmement graves. Ils mettent en grande difficulté le foot français. »

La FFF condamne l’OM

La FFF, par la voix de son président Philippe Diallo, est également montée au créneau. « Je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par le Président et les dirigeants de l’Olympique de Marseille à l’encontre de l’arbitrage français en général et de l’arbitre de la rencontre d’hier, en particulier, Jérémy Stinat, à qui j’apporte mon soutien plein et entier, peut-on notamment lire dans un communiqué. Remettre en question l’intégrité de nos arbitres est diffamatoire, inadmissible et condamnable. De tels propos nuisent gravement à l’image de notre championnat. Plus que jamais, la mission des arbitres est essentielle sur tous les terrains, professionnels comme amateurs. Collaborateurs de service public et défenseurs des valeurs et de l’intégrité de notre sport, les arbitres doivent savoir que la FFF est à leur côté et veillera à les défendre et les protéger. » Selon Téléfoot, l’OM réfléchit très sérieusement à mener une action devant les instances suite à l’arbitrage du match contre Auxerre. Encore plus maintenant…

Pour ne rien rater de l’actualité de l’OM, suivre notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez-nous sur notre page Facebook But! OM et notre compte X.