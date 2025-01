ASSE – FC Nantes : après Bouchouari, deux Verts ont marqué des points avec Horneland

Si Eirik Horneland a apprécié la prestation de Benjamin Bouchouari, le Marocain n’est pas le seul jouer de l’AS Saint-Étienne à avoir marqué des points dans l’esprit du coach des Verts face au FC Nantes (1-1).

Ce dimanche, l’ASSE et le FC Nantes se sont quittés dos à dos à Geoffroy-Guichard (1-1, résumé). Après la rencontre, Eirik Horneland a commenté la nouvelle bonne prestation de Benjamin Bouchouari et des Verts dans leur ensemble. « Je vois mon équipe qui travaille, mais qui a un manque de chance. On avait le contrôle mais on doit continuer, se créer plus d’occasions, et de jusqu’au bout tenter de jouer sur les côtés. Bouchouari ? C’est un élément essentiel de l’effectif », a-t-il apprécié au micro de DAZN.

Fomba et N’Guessan ont marqué des points

En conférence de presse, le coach de l’ASSE a donné de bons points à d’autres joueurs stéphanois : « Sur ces 3 derniers matchs, on a beaucoup travaillé. Le bilan est plutôt positif avec ces 4 points et un goal-average positif. Il faut continuer dans ce sens. Lamine Fomba a été très bon à l’entraînement, il a des qualités physiques et fait preuve d’investissement et de présence en séance. Je suis heureux de sa performance. Djylian N’Guessan, je n’ai aucun doute sur sa capacité à évoluer dans cette équipe et à ce niveau. Il a une vraie qualité malgré son jeune âge. Il aurait dû marquer sur sa situation, mais c’est plaisant de voir un jeune joueur évoluer avec cette confiance. Tous les deux ont gagné leur place dans le onze à l’entraînement.

