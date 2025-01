ASSE : Galtier a infligé à Nolan Roux son pire moment de carrière à Saint-Étienne

Interrogé dans L’Équipe sur le fil de sa riche et longue carrière, Nolan Roux (36 ans) est un jeune retraité du football professionnel qui a vécu un passage lunaire à l’AS Saint-Étienne (2015-2017).

Que devient Nolan Roux ? Retraité depuis mai 2024, l’ancien attaquant du LOSC ou du RC Lens est désormais installé dans le sud, à proximité d’Arles et joue avec l’Olympique Fourquésien (Gard), un club de deuxième division de district. « Je n’y vais pas pour montrer de quoi je suis capable ou faire valoir mon nom, j’y vais juste pour prendre du plaisir et que mon équipe en prenne aussi. Je m’amuse. Le retour aux sources sans les “contraintes” du monde pro », glisse-t-il dans L’Équipe. Invité à donner son pire moment en carrière, l’ancien buteur du Stade Brestois a raconté une scène surréaliste vécue durant son passage à l’ASSE entre 2015 et 2017.

« J’ai l’impression de passer devant un tribunal »

« À la fin de ma deuxième saison avec Saint-Étienne, on perd contre Marseille (0- 4, le 16 avril 2017) alors que je ne suis pas dans le groupe et, le lendemain matin, j’ai rendez-vous avec Christophe Galtier et le bras droit du président, rembobine-t-il. On m’annonce que j’ai une demi-heure pour enlever mes affaires du vestiaire et que je n’ai plus le droit de venir au centre d’entraînement. J’ai l’impression de passer devant un tribunal. Ils ont justifié leur décision par le biais d’une réduction d’effectif. Pour un joueur qui n’a jamais fait de mal à personne, sur le moment, ça m’a assez marqué. Ça ne veut pas dire que je n’aimerais pas recroiser la ou les personnes en question, mais je ne m’attendais pas au coup qu’on m’a fait. Et je ne le trouvais pas justifié. »

