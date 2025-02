ASSE Mercato : coup de tonnerre, Amougou pourrait encore briller en Ligue 1 !

Proche de rejoindre Chelsea sur ce mercato hivernal, le jeune milieu de terrain des Verts Mathis Amougou (ASSE, 19 ans) pourrait finalement revenir en Ligue 1 plus vite que prévu.

A l’instant T, Mathis Amougou est toujours un joueur de l’ASSE… mais il ne devrait plus le rester pour très longtemps. Comme déjà expliqué hier, le jeune milieu de terrain des Verts est en partance pour Chelsea, qui aurait convaincu Kilmer Sports Ventures de le céder contre environ 15 millions d’euros.

Ce départ, s’il se confirme, serait un vrai frein dans la stratégie de développement des dirigeants de l’ASSE. Surtout que ce même Amougou pourrait recroiser la route des Verts la saison prochaine !

Selon Fabrizio Romano, le plan des Blues est clair : le voir rester pendant les 3 prochains mois, de se développer avec les meilleurs joueurs, puis d’aller au RC Strasbourg à partir de la saison prochaine pour être titulaire régulier !

« Pendant ce temps, Andrey Santos fera partie de l’équipe de Chelsea à partir de juillet », précise le spécialiste des transferts sur son compte X. Une vraie manœuvre dont pourrait s’inspirer les dirigeants de l’ASSE à l’avenir avec d’autres joueurs…

🚨🔵 Understand Chelsea plan for Mathis Amougou is to stay for next 3 months, develop with top players and then go to Strasbourg from next season to be regular starter.



Meanwhile, Andrey Santos will be part of Chelsea squad from July returning from sister club. pic.twitter.com/XaJCEti84N