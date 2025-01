ASSE : un trésor de guerre pour Kilmer Sports, le Mercato et l’avenir du club sont assurés !

Si certains supporters de l’AS Saint-Étienne peuvent pester contre le manque d’ambitions de Kilmer Sports Ventures au mercato, les moyens dont disposent les dirigeants du club forézien sont colossaux.

Avec une seule recrue signée cet hiver, en la personne d’Irvin Cardona l’ASSE n’a pas encore rassuré les supporters au sujet de ses ambitions sur le long terme. Depuis son arrivée dans le Forez au printemps dernier, Kilmer Sports Ventures a pourtant sorti le chéquier pour renforcer l’effectif stéphanois. Et si une certaine inquiétude pointe chez certains supporters de l’ASSE, Bernard Lions a rassuré au sujet des ambitions et des moyens dont disposent les dirigeants du club forézien.

« Si l’ASSE n’avait pas été vendue… »

« C’est vraiment nouveau à l’AS Saint-Etienne, a indiqué le journaliste de L’Équipe chez Peuple Vert. Ils ont vraiment les moyens de leur ambition et ils ont une politique sportive qui est mise en place. Qu’on soit d’accord ou non, ils ont un projet de développement du club pour le ramener en haut de tableau dans les cinq ans et de l’installer pour les années qui viennent. Ils vont y arriver justement parce qu’ils ne dérangeront pas leurs principes. Avec les droits TV, la situation économique des clubs français est très compliquée. Les dirigeants de Kilmer ont cette liberté. C’est une chose extraordinaire pour l’ASSE. Je ne pense pas que les gens le mesurent vraiment. Si Saint-Etienne n’avait pas été vendu au 3 juin, le club aurait eu un destin à la Girondins de Bordeaux. »

Les moyens colossaux de Kilmer…

Rassurant au sujet de l’avenir de l’ASSE, Lions poursuit sur sa lancée : « Je trouve que Kilmer a mis en place une politique sportive et ils s’y tiennent. Ils ont le choix des armes, ils ont le choix de leur politique parce qu’ils ont des moyens colossaux. Mais ce n’est pas parce que tu as des moyens colossaux que tu vas faire tout n’importe quoi. C’est ça aussi que j’apprécie chez Kilmer. Ils sont capables d’investir, mais ce sont des investissements raisonnés. Ça me fait beaucoup penser à ce qu’a fait Red Bull. L’argent est un moyen et pas une finalité. On met une politique sportive en place et après, on voit les moyens qu’on va mettre. »

