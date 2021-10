PSG : Wanda Nara prête à faire commerce de sa dispute avec Mauro Icardi ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Si les derniers clichés de Mauro Icardi sur les réseaux sociaux laissent à penser que ses problèmes de couple avec Wanda Nara ne sont pas complètement clôturés, quelques indices vont néanmoins dans le sens de la réconciliation.

Ainsi, sur le dernier post Instagram d'Icardi, Nora Colosimo, la belle mère de Wanda Nara a lâché quelques émoticones (une prière, des applaudissements et un cœur). Un message qui laisse à penser que si sa fille n'a pas encore entériné sur Instagram son retour à la vie normale avec l'attaquant du PSG en postant de nouveaux clichés, ça ne saurait plus tarder.

Wanda Nara négocie la vente d'un entretien exclusif

Davantage occupée à mettre en avant ses filles, ses produits cosmétiques et ses mises en scène (aujourd'hui dans un style purement parisien), Wanda Nara va-t-elle se faire de l'argent sur cette « Tele Novelas » qui a passionné en France et en Argentine ? C'est en tout cas la tendance. Selon Clarin, l'épouse et agent de Mauro Icardi négocie, contre rémunération, un entretien exclusif avec Susana Gimenez, actrice et animatrice pour la chaîne argentine Telefe.

En attendant un déballage face caméras pour que les gens comprennent enfin ce qui se passe dans le couple Icardi, Wanda Nara règle ses comptes en MP avec ceux tentant de profiter de la situation. Selon CalcioMercato, elle s'en serait notamment pris à Guendalina Rodriguez, mannequin transsexuel, qui s'est lâché dans la presse argentine : « Cherche la notoriété ailleurs, Mauro ne sait même pas que tu existes. Va ruiner une autre famille, tu es comme China Suarez », aurait-elle écrit entre d'autres noms d'oiseaux.