ASSE, FC Nantes, RC Lens, OL, OM, PSG : un nouveau gros problème en L1 après les incidents ?

Les incidents dans les stades de Ligue 1 n'en finissent plus depuis le début de la saison. Dernier événement en date, l'interruption du match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille après un jet de bouteille sur la tête du milieu offensif marseillais, Dimitri Payet.

Mais en plus de tous ces incidents, les clubs français doivent gérer la pénurie des stadiers. En effet, selon les informations de nos confrères du Progrès, les stadiers se seraient reconvertis et auraient changé de métier durant la pandémie du Covid-19, qui avait entraîné un huis clos total des stades pendant plus d'un an.

