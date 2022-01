ASSE : débuts cauchemardesques et fin de match polémique pour Khazri à la CAN 2022

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Pour son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, la Tunisie s'est inclinée ce mercredi contre le Mali (1-0). Menés après l'ouverture du score sur pénalty d'Ibrahima Koné (48e), les Aigles de Carthage auraient pu égaliser sur pénalty également mais l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri, ne l'a pas convertit (77e).

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'arbitre de la rencontre, Janny Sikazwe, a sifflé la fin du match 17 secondes avant le début du temps additionnel. Ce qui a provoqué la colère des Tunisiens et une vive polémique.

FULL-TIME #TeamTunisia 0-1 #TeamMali



Ibrahima Kone gifts Mali their first three points in the #TotalEnergiesAFCON2021 👏#AFCON2021 | #TUNMLI pic.twitter.com/yktQCTWPZ6