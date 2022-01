RC Lens - OM : Haise s’en prend à l’arbitre, Sampaoli s’est bien vengé

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

En conférence de presse d’après match, Jorge Sampaoli a parfaitement résumé la solide victoire de l’OM hier soir à Bollaert (2-0). « C’est notre match le plus abouti, il fallait faire un gros match contre une telle équipe pour l’emporter ici, surtout après la leçon que Lens nous avait donnée à l’aller (2-3, le 26 septembre), a-t-il savouré en guise de revanche. On en avait d’ailleurs tiré des leçons. Mon équipe a progressé dans le contrôle du jeu, notamment contre des formations fortes dans la transition comme Lens, et ça a fonctionné. Nous sommes plus à l’aise à l’extérieur. Il faut qu’on travaille pour être aussi performants au Vélodrome qu’à l’extérieur, on le doit à notre public. »

De son côté, l’entraîneur du RC Lens Franck Haise a admis sans sourciller la supériorité de l’OM au détail près que le penalty accordé à Mattéo Guendouzi et transformé par Dimitri Payet sur le 0-1 lui semblait quelque peu tiré par les cheveux (34e).

« La victoire de l'OM est totalement méritée même si on peut revenir sur un ou deux faits, a-t-il pesté. Quand je vois le penalty, je m'interroge beaucoup. Il me paraît contestable, je dois le dire. La VAR a une vraie utilité, si on l'utilise à bon escient... L'OM nous a imposé beaucoup de maîtrise. Même quand on a récupéré les ballons plus haut, on a eu énormément de difficulté à maîtriser le ballon avec beaucoup d'erreurs techniques. Je sais pourquoi ils ont la meilleure défense de France. »