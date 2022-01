ASSE : Pascal Dupraz s'agace de son héritage

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Un effectif trop jeune, bancal et trop étroit

Depuis son arrivée à l'ASSE, Pascal Dupraz est plutôt du genre corporate. Contrairement à ce qu'avait fait Claude Puel, qui ne se gênait pas pour faire porter le chapeau de la situation économique du club à Jean-Louis Gasset, sans jamais le nommer, le Savoyard a répété son estime et son respect pour son prédécesseur. Mais cela ne l'a tout de même pas empêché de faire quelques constats qui accablent ce qui a été réalisé avant son arrivée. Dupraz a notamment estimé que trop de jeunes avaient été lancés d'un coup, et que l'effectif n'avait pas été très bien pensé... « Il ne faut pas se réfugier derrière l'étroitesse de l'effectif. C'est le passé », a-t-il notamment glissé. Un effectif dont il a pointé les manques. Et ceux-ci sont nombreux, puisqu'après les arrivées de cinq joueurs cet hiver (Gnagnon, Sako, Bernardoni, Thioub et Mangala), il espère encore enrôler un attaquant et un latéral droit.

Le recrutement

Dupraz n'a pas retenu le seul joueur recruté par l'ASSE l'été dernier, Ignacio Ramirez. Et l'autre joueur recruté avant son arrivée ne semble pas vraiment jouir d'une grosse cote auprès de lui, à savoir Joris Gnagnon. « Il est hors de forme », avait dit le Savoyard début janvier. Un constat plutôt cru mais implacable, puisque l'ancien rennais est arrivé avec de nombreux kilos superflus. Ce qui interpelle forcément, et fortement. Y compris Dupraz. Le successeur de Puel a d'ailleurs pris soin de mettre en avant la qualité et le professionnalisme du staff médical du club, dédouanant ainsi ses membres de la responsabilité de l'arrivée de Gnagnon. Une recrue du duo Puel-Buisine...

Le manque de physique des joueurs, leur manque de taille

Après le match face à Lens (1-2), qui avait vu les Verts s'écrouler en fin de rencontre, Dupraz avait montré du doigt le physique défaillant de ses troupes. « On a manqué d'essence. Il va falloir affuter les joueurs pour qu'ils soient capables de répondre aux exigences de la L1 », avait-il lancé. Dupraz avait aussi pointé le manque de taille de ses joueurs, fatal sur le but de Sotoca, de la tête. « On manque de taille. Mais ça va être compliqué de faire grandir de quelques centimètres nos joueurs ! »

Un manque de discipline

Dupraz a confié dans certaines interviews qu'il avait introduit certaines règles depuis son arrivée à l'ASSE. Le Savoyard s'était notamment étonné que le chauffeur du bus s'occupe des sacs des joueurs, et il a donc invité ceux-ci à se responsabiliser davantage. « On a pris certaines mesures. Elles ont été acceptées. Mais c'est le secret du vestiaire », a aussi glissé Dupraz. Qui a notamment décidé de nouvelles règles lors des repas. Dans le souci, là encore, de responsabiliser davantage les joueurs. Et de respecter peut-être un peu plus, aussi, les employés du club...

Il s'agace aussi de l'arbitrage Après la défaite à Lyon (0-1), Pascal Dupraz a déploré les deux minutes de temps additionnel de ce derby... « Je voudrais m'adresser à Monsieur Garibian (ndlr : le patron des arbitres), a-t-il glissé en conférence de presse. Comment peut-on donner 6 minutes de temps additionnel contre Lens, avec des incidents qui contraignent les soigneurs à entrer sur le terrain, et seulement 2 minutes à Lyon ? Je ne comprend pas. Je suis certain que Monsieur Garibian va m'écrire, pour ma compréhension. Il y a eu 9 changements, logiquement ça doit faire plus de 2 minutes, même si ça n'aurait certainement rien changé au résultat final et que je ne veux pas me réfugier derrière ça. »