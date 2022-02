Un favori se dégage sur le banc de Bordeaux, Monaco amoindri, Der Zakarian ne digère pas Nantes

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Guion se rapproche de Bordeaux

A la recherche d'un entraîneur depuis la mise à l'écart de Vladimir Petkovic, les Girondins de Bordeaux ont fait de David Guion leur priorité. Si la direction du FCGB apprécie aussi le profil de Sabri Lamouchi, RMC Sport affirme que l’ancien coach du Stade de Reims est aujourd’hui en pole pour prendre la relève. Les noms de Laurent Batlles et Joao Sacramento ont circulé, mais ces derniers n'ont pas été contactés. La piste conduisant à Rudi Garcia est tombée à l'eau, ce dernier n'étant pas intéressé par le challenge bordelais. La reprise de l’entraînement cet après-midi pourrait se dérouler sous la conduite de Jaroslav Plasil, avec André Monteiro et Antonio Calado ainsi que Grégory Coupet.

Der Zakarian calme le jeu

Très énervé la semaine dernière contre sa direction, qu’il accusait d’être trop absente, Michel Der Zakarian a souhaité apaiser la situation. « Je souhaite un peu revenir là-dessus, a-t-il expliqué à RMC Sport par téléphone. Quand je dis ça, je suis énervé de notre élimination en Coupe de France à Nantes… je l’ai encore en travers de la gorge car je trouve qu’on a disputé un match amical. Le premier fautif, et je l’ai dit, c’est moi. Ensuite, les joueurs. Et quand je parle de la direction, c’est parce que personne n’a parlé dans le vestiaire après notre prestation. C’était une réaction uniquement portée sur le match de Nantes et pas sur le club en général. Tout va bien avec mes dirigeants. Je suis focalisé sur les objectifs et les prochains matches du club. »

Monaco amoindri avant Amiens

L’AS Monaco accueille Amiens (21h) en quarts de finale de la Coupe de France sans Alexandre Golovine, malade. Radoslaw Majecki, Krépin Diatta, Myron Boadu et Benoît Badiashile manqueront également le match. Ils poursuivent leur phase de réathlétisation. « C'est toujours un objectif de gagner des trophées, a fait savoir Philippe Clement en conférence de presse. C'est une chance de gagner un trophée, beaucoup de gens n'en gagnent jamais. Toutes les compétitions sont importantes, selon moi. »

🚨 David Guion est le favori de la direction bordelaise pour succéder à Vladimir Petkovic.



La piste Lucien Favre est morte. Le dossier Rudi Garcia est compliqué.



[info avec @Santi_J_FM] https://t.co/dy2TnsReqm — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) February 7, 2022