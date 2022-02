Girondins : David Guion va débarquer avec l'adjoint de Rudi Garcia

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Vladimir Petkovic n’aura pas duré très longtemps en Gironde. Le coach suisse a été limogé suite aux mauvais résultats de son équipe après six mois à la tête de l’équipe.

Sur Twitter, Clément Carpentier a confirmé que l’ancien coach de Reims, David Guion, va s’engager avec les Girondins et a évoqué le nom de l’adjoint qui va l’accompagner : « Les Girondins ont choisi David Guion pour succéder à Vladimir Petkovic. Il y a encore quelques détails à régler mais l’ancien entraîneur du Stade De Reims devrait s’engager pour un an et demi avec les Marine et Blanc. David Guion va débarquer avec un adjoint aux Girondins, il s’agit de Frédéric Bompard. Il était le fidèle adjoint de Rudi Garcia ces dernières années ».

Garcia, une piste dont on a brièvement parlé en Gironde mais qui n'a jamais recueilli les faveurs de Gérard Lopez et ses équipes.

