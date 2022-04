PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : vers une interdiction généralisée des déplacements de supporters ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Alors que la saison 2021-22 a été marquée par de nombreux incidents en tribune et avec les Ultras, une forme de ras-le-bol a gagné les forces de l'ordre. Du côté des Préfectures et du Ministère, la réponse a été forte avec 116 arrêtés pris interdisant les déplacements de supporters mais pour certains haut-dirigeants de la police, il faut aller encore plus loin.

Un haut-fonctionnaire de Lens émet l'idée d'interdire tous les déplacements

Commissaire général de police à Lens, Emmanuel Desjars propose carrément à la Voix du Nord d'interdire tous déplacements de supporters de football : « Ras-le-bol de mobiliser des forces de police pour ça. À un moment, il faut se demander s'il ne faut pas interdire les déplacements tout court », a lâché le haut-fonctionnaire dans des propos provoquant une levée de boucliers de tous les fans au travers du pays.

Emmanuel Desjars le reconnaît pourtant qu'une telle mesure est inapplicable en l'état : « Certains arguments judiciaires ne tiennent pas la route ». Pour lui, le vrai souci est de devoir mobiliser des forces vives sur des matchs de football plutôt que dans d'autres opérations de maintien de l'ordre : « Pendant que le policier s'occupe des supporters, il ne fait pas autre chose ».

Pour résumer Dans les colonnes de la Voix du Nord, un haut gradé de la police a émis l'idée d'arrêter les frais avec les supporters de football... en mettant tout simplement fin à l'autorisation de déplacement des Ultras de tout bord.

Alexandre Corboz

Rédacteur