OGC Nice - FC Nantes : ce n'est pas Dante qui soulèvera la Coupe de France en cas de sacre des Aiglons !

L'OGC Nice et le FC Nantes s'affrontent, ce samedi (21h) au stade de France, en finale de l'édition 2021-2022 de la Coupe de France. Avant cette finale, Christophe Galtier a annoncé que c'est son adjoint, Frédéric Gioria, qui soulèvera le trophée en cas de sacre des Aiglons, et non son capitaine, Dante.

"C'est Gioria qui va lever la Coupe de France"

"Si on a le bonheur de l'emporter, c'est Frédéric Gioria qui va lever la Coupe de France. Je croise les doigts et je lui souhaite. Frédéric n'a connu qu'un club : l'OGC Nice. C'est comme sa famille. Il est le dernier joueur niçois à avoir levé ce trophée là. J'espère qu'il aura le bonheur d'être l'un des premiers à lever le trophée samedi soir", a confié l'entraîneur azuréen dans l'émission Tout le sport sur France 3.

🔴⚫️Confidence de Christophe Galtier : si l’@ogcnice s’impose en finale, Frédéric Gioria soulèvera la Coupe de France samedi soir au Stade de France #ToutLeSport @francetvsport pic.twitter.com/Tj59H6dynp — Fabien Lévêque (@FabLeveque) May 5, 2022

