OL, Girondins - Mercato : Marcelo dément sa mise à l'écart de Lyon pour des flatulences

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe a annoncé que Marcelo avait été écarté de l'OL après la gifle reçue face au SCO d'Angers (3-0) en raison notamment de ses flatulences dans le vestiaire lyonnais.

Sur son compte Twitter, le défenseur central brésilien, qui évolue désormais aux Girondins de Bordeaux, a tenu à démentir ces informations. "Grâce à L'Équipe, après un long moment, je dois revenir sur Twitter pour nier toutes les allégations. Le journalisme de nos jours est une blague !", a-t-il écrit sur le réseau social.

Thanks to @lequipe, after a long time, I have to come back to @Twitter to deny all the allegations. Journalism nowadays is a joke!