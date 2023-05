OL : Textor écarte la piste Abidal, une autre option ouverte en Ligue 2

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

En quête de figure importante à intégrer dans son nouvel organigramme et très à l'affût des envies des supporters, John Textor étudierait plusieurs pistes en coulisses. Comme révélé plus tôt, l'Américain a d'ores et déjà sondé Eric Abidal, légende de l'OL, de l'équipe de France et du FC Barcelone. Une piste qui, selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, ne l'a pas convaincu totalement.