ASSE – FC Nantes : les notes des Verts, sauvés par Boakye

Longtemps menée au score, l’ASSE, dominatrice mais improductive, a dû se contenter d’un point face au FC Nantes (1-1), grâce à une égalisation signée Augustine Boakye, en fin de match. Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (5)

Surpris par la frappe en coin de Simon, il n’a pas eu grand-chose à faire, Nantes se contentant de défendre. Vigilant sur une frappe de Cozza (54e).

APPIAH (4)

Coupable sur l’ouverture du score de Simon, il n’a pas réédité son bon match Reims (3-1), à l’image de l’équipe. Il a eu le mérite de multiplier les montées en deuxième mi-temps mais ses centres ont manqué de précision.

BATUBINSIKA (5)

Quelques jaillissements et un match globalement solide. Mais une certaine lenteur dans ses relances.

NADE (5)

Un déchet technique assez inhabituel, beaucoup de relances contrées. Heureusement, son physique lui a permis de rattraper ses erreurs. Il a sorti deux ou trois ballons chauds.

PETROT (4), puis CORNUD

En difficulté à Paris (1-2), Pétrot a de nouveau eu du mal. Vraiment laborieux avec le ballon. Remplacé par CORNUD.

FOMBA (5), puis AMOUGOU

Ekwah malade, Fomba a été relancé par Horneland à la surprise générale. Devant la défense, il n’a pas ménagé ses efforts. Un bon service pour N’Guessan (48e). Alors qu’il n’avait plus joué depuis longtemps, il n’a pas été plus mauvais que les autres… Remplacé par AMOUGOU.

N’GUESSAN (4), puis BOAKYE

Titulaire surprise, à 16 ans, N’Guessan a évolué sur le côté droit alors qu’il est un avant-centre. Il a eu du mal à se situer et a raté le cadre, seul face à Lopes (48e), avant d’être remplacé (sous les applaudissements) par BOAKYE, qui a égalisé d’une superbe frappe du gauche. Un missile qui vaut 1 point, et déjà son 3e but de l’année 2025. LA satisfaction de la rencontre.

MOUTON (4), puis TARDIEU

Très bon lors des deux derniers matches, Mouton a été plus à la peine. Du déchet, des imprécisions et une perte de balle dangereuse (45e). Remplacé par TARDIEU, qui a touché énormément de ballons et remis un peu d’ordre dans la maison, en « regista », avec de bonnes passes vers l’avant.

BOUCHOUARI (4), puis MILADINOVIC

Comme Mouton, Bouchouari a été en dedans. Il a cherché à prendre le jeu à son compte mais a semblé manquer de jus, et de relais aussi. Remplacé par MILADINOVIC.

DAVITASHVILI (3)

Le Géorgien avait sauvé son match à Paris en réduisant le score sur coup franc mais sa prestation contre Nantes a encore été très décevante. Spécialiste du tout droit tête baissée, il a multiplié les mauvais choix. Une volée contrée (72e) et des ratés à la pelle.

STASSIN (3)

Le Belge a été obligé de s’excentrer pour toucher le ballon. Il n’a rien eu à se mettre sous la dent, aucune occasion. Sa connexion avec Davitashvili interpelle…

