ASSE : Pierre Ménès encense les Verts d’Horneland et s’inquiète pour le Mercato

Pierre Ménès a livré son analyse du match nul entre l’AJ Auxerre et l’AS Saint-Étienne, vendredi en ouverture de la 19e journée de Ligue 1 (1-1). Les inquiétudes au sujet du Mercato des Verts sont réelles.

L’ASSE est allée glaner un bon point à Auxerre, vendredi soir (1-1), dans l’optique de l’opération maintien en Ligue 1. Dans la foulée, Eirik Horneland a surpris son monde en conférence de presse d’après-match en affirmant que le mercato pourrait être clos sans avoir vraiment démarré.

Horneland droit dans ses bottes

« Ça ne me dérangerait pas s’il n’y a pas d’arrivée. J’aime développer les joueurs, a-t-il rétorqué sur le sujet hier en conférence de presse. Le groupe que l’on a à disposition à le potentiel pour se battre pour le maintien », a ainsi lâché Horneland devant une assistance médusée.

« Bizarrement, on ne voit toujours rien venir au Mercato… »

Si Pierre Ménès voit des progrès notables à l’ASSE depuis l’arrivée du technicien norvégien, il est plus circonspect sur le fait que dirigeants stéphanois n’aient pas encore recruté au mercato hivernal. « On ne peut pas dire qu’il y ait une équipe qui ait vraiment mérité de l’emporter même si ça fait encore un point de plus et une prestation solide pour les Verts, a-t-il analysé sur sa chaîne YouTube. Franchement, depuis l’arrivée d’Horneland, ils pratiquent un jeu de bien meilleure qualité même si bizarrement, on ne voit toujours rien venir au Mercato… »

