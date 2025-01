ASSE – Stade de Reims : les Verts regagnent enfin, les enseignements de la première d’Horneland

Pour la première d’Eirik Horneland, l’ASSE a dominé ce samedi le Stade de Reims (3-1), à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1.

Séduisant dans le jeu, l’AS Saint-Étienne s’est imposé ce samedi sur sa pelouse face au Stade de Reims (3-1) pour le premier match d’Eirik Horneland à la tête des Verts, renouant avec la victoire après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Malgré de belles intentions et plusieurs situations, Sainté était pourtant mené à la pause après un but contre le cours du jeu de Keito Nakamura (42e). Mais en seconde période, les Stéphanois, revenus des vestiaires avec les mêmes intentions mais plus efficaces devant le but, ont totalement renversé le match, inscrivant trois buts par l’intermédiaire d’Augustine Boakye (50e, 57e) et Lucas Stassin (81e). Voici les enseignements à retenir de la première très prometteuse d’Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE.

On a vu le Horneland Ball…

Pour la première du Norvégien à l’ASSE, on a vu du beau jeu, un plan tactique clair et des buts magnifiques. Tout au long du match, Eirik Horneland a poussé ses joueurs à aller de l’avant et à se montrer très offensif. Cela s’est traduit dans les statistiques puisque les Verts ont eu 54% du temps le ballon durant la rencontre. Ce qui était rarement le cas avec Olivier Dall’Oglio…

… et des recrues estivales qui revivent !

Les trois buts stéphanois ont été inscrits par deux recrues estivales : Augustine Boakye et Lucas Stassin. Le Ghanéen, qui n’avait pas encore trouvé le chemin des filets depuis son arrivée à l’ASSE, s’est offert un doublé en sept minutes. D’abord en reprenant à bout portant un centre de Mickaël Nadé (50e), puis en envoyant en lucarne une merveille de frappe du pied droit (57e). Lucas Stassin a, lui, conclut le magnifique match des siens d’un bijou (81e). Une première parfaite, donc, pour Eirik Horneland.

Pour ne rien rater de l’actualité des Verts, suivre notre correspondant à Sainté, Laurent Hess, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez notre page Facebook But! Sainté et notre compte X, But! Sainté.