AJ Auxerre – ASSE : les regrets d’Horneland, qui ne peut plus se passer de Bouchouari

La réaction d’Eirik Horneland après le match nul de l’ASSE sur la pelouse d’Auxerre (1-1).

Ce vendredi, en ouverture de la 19ème journée de Ligue 1, l’ASSE a pris un point sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-1, notes). Après la rencontre, le coach Eirik Horneland a livré sa réaction au micro de DAZN.

L’analyse d’Eirik Horneland

« C’est sûr qu’on aurait pu faire mieux, on essaye. On est content de ce point, mais on aurait dû pousser plus Auxerre, une équipe très forte défensivement. Dans le process de ce qu’on est en train de faire, c’est un point important pour nous. On était content car on avait besoin de marquer. La période juste avant notre but était compliquée, mais on a eu le mental pour marquer, même si on doit continuer à travailler.

C’est une nouvelle manière de jouer pour mes joueurs, c’est très physique, et ça sera de mieux en mieux. Il faut se battre et continuer à s’améliorer. Je pense qu’on se bat bien pour des points, mais on doit continuer car on est une équipe de bas de tableau. Les joueurs sentent qu’il faut des points, et c’est ce qu’on veut construire pour le futur. C’était difficile car on a joué avec un nouveau milieu de terrain, c’était plus difficile de trouver les connexions, et plus compliqué dès la 60ème. Bouchouari a manqué pour éviter cette pression. Maintenant on doit juste continuer à y croire et travailler, prendre les possibilités, se procurer les occasions et construire ensemble ».

