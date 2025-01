ASSE : 2 à 3 recrues attendues pour la fin du Mercato ?

Si Eirik Horneland affirme à l’envi qu’il n’a pas forcément besoin de recruter au mercato pour assurer le maintien de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, Lionel Charbonnier est plus circonspect.

L’ASSE est allée glaner un bon point à Auxerre (1-1), vendredi en lancement de cette 19e journée de Ligue 1, dans l’optique de l’opération maintien. Mais quelle ne fut la surprise de l’assistance lorsqu’Eirik Horneland a affirmé en conférence de presse d’après-match que le mercato pourrait être clos sans avoir vraiment démarré (aucune recrue cet hiver) !

Horneland ne souhaite pas recruter

« Ça ne me dérangerait pas s’il n’y a pas d’arrivée. J’aime développer les joueurs, a-t-il rétorqué sur le sujet hier en conférence de presse. Le groupe que l’on a à disposition à le potentiel pour se battre pour le maintien », a ainsi lâché Horneland. Si Lionel Charbonnier voit des progrès notables à l’ASSE depuis l’arrivée du technicien norvégien, il est plus circonspect sur la qualité globale de son effectif. En l’état, celui-ci serait capable de se maintenir en Ligue 1 ? Le champion du monde 98 en doute.

« Il faut quand même 2 ou 3 recrues »

Les Verts progressent avec une identité de jeu différente. On voit nettement la patte Horneland mais je continue à penser que ça ne suffit pas, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Oui, il y a de la possession mais il n’y a pas énormément de situations de buts. Le plus dur reste à faire. C’est déjà compliqué de mettre sa patte aussi vite. Le jeu de possession encore plus, c’est très compliqué. Ça a très bien été fait, maintenant, il faut passer à l’étape supérieure, à savoir travailler la relation entre les milieux et les attaquants. On a vu Stassin bien placé, ce n’est pas passé à quelques centimètres près. S’il en reste là, ça ne sera pas suffisant pour s’en sortir. Il faut quand même 2 ou 3 recrues selon moi mais apparemment Horneland dit que ça pourrait suffire. » Et si Horneland le dit…

