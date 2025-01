ASSE : avant le LOSC, Léo Pétrot fixe un nouvel objectif à ses partenaires

Après le nul ramené d’Auxerre (1-1) hier, le défenseur de l’ASSE Léo Pétrot a expliqué qu’il aimerait que son équipe soit davantage dans l’action que dans la réaction.

Vendredi soir, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a réalisé un petit exploit. Elle a en effet décroché son deuxième point de la saison à l’extérieur. Jusqu’à présent, en neuf matches loin du Chaudron, elle n’avait décroché qu’un seul nul, à Nantes (1-1). Lors des trois premiers de la saison, elle avait même encaissé 13 buts. L’arrivée d’Eirik Horneland a fait du bien aux Verts, plus rigoureux en défense, plus concentrés. Mais Léo Pétrot attend plus désormais.

Au micro d’Evect, le défenseur de l’ASSE s’est félicité que son équipe soit dans la réaction, avec cette capacité à égaliser, mais qu’il aimerait désormais qu’elle soit davantage dans l’action.

« C’était un match difficile qui pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. Le match nul est logique. On s’est heurté à une défense auxerroise qui était bien en place, ils ont bien fermé les espaces, c’était difficile pour nous de combiner et de pouvoir arriver à la frappe ou de se créer des occasions. Nous savions qu’ils étaient bons sur les contres, c’est ce qu’il s’est passé sur leur but d’ailleurs. On sait que les équipes nous analysent, c’est plus compliqué désormais, on prend malgré tout un point à l’extérieur, ce n’est que le deuxième cette saison. On continue de faire tourner le compteur en 2025, ce n’était pas un très grand match de notre part mais on travaille. On arrive à réagir quand nous sommes menés mais ce serait bien d’ouvrir le score et de préserver cette avance. On sait qu’on marque et qu’on encaisse moins de buts. »

Ce sera quand même compliqué pour les Verts lors de la prochaine journée, puisqu’ils seront en déplacement à Lille…

