ASSE : Beye et le Stade Rennais mettent en garde les Verts

Prochain adversaire de l’ASSE, le Stade Rennais est prêt à souffrir pour s’éloigner de la la zone rouge, où il vient de laisser la place de barragiste aux Verts.

Samedi soir, l’AS Saint-Etienne accueillera le Stade Rennais pour une revanche du 5-0 enduré le 30 novembre. A l’époque, Jorge Sampaoli disputait son deuxième match sur le banc des Rouge et Noir. L’entraîneur argentin est désormais parti et c’est Habib Beye qui disputera à son tour son deuxième match sur le banc des Rouge et Noir face aux Verts. Avec la même ambition que son prédécesseur à l’époque : gagner pour regarder vers le haut du classement. Vainqueur de Strasbourg (1-0) dimanche, le SRFC vient de laisser sa place de barragiste à l’ASSE. S’il s’impose samedi dans le Chaudron, il prendra cinq longueurs d’avance sur les Verts.

Et à en croire Habib Beye, si le but des Rennais, à terme, est de développer un football chatoyant, ils sont prêts à mettre les mains dans le cambouis en attendant pour amasser les points nécessaires à leur maintien : « On veut dominer le rythme et les espaces de jeu à travers une possession qui met en difficulté l’adversaire, mais par moments, on a été privés du ballon, on a dû courir, il y a eu aussi du plaisir à souffrir ».

Eirik Horneland ayant lui aussi la volonté de voir son équipe souffrir pour parvenir à ses fins, cela annonce une rencontre acharnée entre Stéphanois et Bretons samedi soir !

