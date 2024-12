ASSE – EXCLU BUT! Maxence Rivera (Dunkerque) : « Il me fallait un club qui me voulait vraiment »

Parti libre de l’ASSE après la montée en Ligue 1 l’été dernier, Maxence Rivera a rejoint Dunkerque (2ème de Ligue 2), et brille autant que son club cette saison (3 buts et 1 penalty provoqué). En exclusivité pour But! Football Club, il évoque ses années stéphanoises, le début de saison compliqué des Verts en L1, mais également sa forme du moment et son futur.

But! : Bonjour Maxence, tout d’abord, quel regard portez-vous sur la saison dernière avec l’ASSE ?

Maxence Rivera : Ça a été une saison mitigée, j’étais revenu de prêt et j’avais fait une bonne saison au Puy. Quand je suis revenu, le coach Batlles m’avait dit qu’il n’avait pas de certitude sur mon temps de jeu. J’avais regardé l’effectif et je voyais que j’aurais pu faire plus mon trou. J’ai quand même joué quelques matchs (9 avec Batlles en 2023-2024) avant l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio, et il y a aussi eu des recrues en hiver. Quand j’ai commencé à jouer au début c’était bien, je prenais du plaisir, mais quand on joue moins, forcément on a encore plus envie de jouer. Le coach m’avait dit que j’allais jouer avec la réserve, mais je n’étais pas vraiment à l’écart du groupe car je m’entraînais avec eux. Il ne m’excluait pas mais me faisait comprendre que j’étais à la limite de jouer avec les pros. Après, on a fini par monter, j’étais le 19ème homme à Metz, mais ça fait toujours plaisir d’avoir une montée dans son palmarès.

Avez-vous mal pris d’avoir eu moins de temps de jeu que les autres ?

Pas forcément car quand Olivier Dall’Oglio est arrivé (décembre 2023), on n’avait pas les résultats attendus (Sainté était 8ème à son arrivée). ll ne me connaissait pas vraiment, et des recrues sont arrivées, et puis je ne pense pas que ça soit de sa faute à lui. Au final, ça a réussi jusqu’à la fin de saison. Franchement, je retiens le positif même sur la deuxième partie de saison (5 matchs sous Dall’Oglio).

Comment avez-vous vécu les émotions de la montée en Ligue 1 ?

C’est une fierté, j’ai été formé à l’ASSE, donc ça fait toujours quelque chose. Ce ne sont que des bons souvenirs. La communion avec les supporters, au stade et à l’aéroport, c’était incroyable. J’espère que je vivrai une autre montée cette saison.

Vous avez fait partie de l’effectif de la descente en 2022, puis de la montée en 2024, c’est assez paradoxal !

C’est spécial car on pense qu’on va toucher le Graal en ayant du temps de jeu en Ligue 1, mais pas tant que ça au final (4 minutes jouées en 2021-2022). Puis on voit qu’on descend donc on se dit que ça fait mal au club et à tout le monde dans la ville, aux supporters… Après quand deux ans après on remonte, tout le monde est content. La communion avec les supporters, c’était incroyable, on ne peut pas rêver mieux dans un club comme ça.

Quelle était l’ambiance dans le vestiaire la saison dernière ?

Moi j’ai trouvé l’ambiance plutôt bonne. On n’avait pas les résultats attendus mais on travaillait, personne n’a jamais triché, on a travaillé, on fermait nos bouches, et puis on savait que ça allait payer. Après il y a eu l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio, qui a mis pas mal de choses en place. Au final, on arrive à monter donc c’était le top avec un coach comme ça aussi.

Que pensez-vous d’Olivier Dall’Oglio, mais aussi de Laurent Batlles, deux de vos anciens coachs à l’ASSE ?

Ce sont deux coachs qui communiquent avec les joueurs, donc je pense que c’est déjà un point important. Je ne retiens que du positif sur ces coachs, je n’ai rien à redire sur leur management.

Suivez-vous encore les résultats de l’ASSE ?

Bien sûr, je regarde la plupart des matchs quand je peux, c’est mon club formateur donc je n’oublierai jamais ça.

Comment voyez-vous le début de saison stéphanois ?

C’est un début de saison un peu mitigé, car il y a des résultats à domicile, un peu moins à l’extérieur. Il faut que la sauce prenne un peu plus. Je pense que le club savait que remonter allait être difficile, que ça n’allait pas jouer le haut de tableau de suite, mais ils montrent de belles choses donc je pense qu’il faut continuer. L’état d’esprit est là, je pense qu’il n’y a que des détails qui manquent.

Selon vous, Olivier Dall’Oglio est-il l’homme de la situation ?

Bien sûr car l’année dernière, on n’était pas vraiment bien à son arrivée, et au final on est monté. Je pense qu’en Ligue 1, il peut maintenir l’ASSE. Il fera mentir les plus sceptiques sur les prochains matchs.

Pourquoi n’avez-vous pas prolongé avec l’ASSE ?

Je n’ai pas prolongé car personne ne m’avait contacté, et je pense que c’est une page qui devait se tourner. Il fallait que j’aille voir ailleurs, mon prêt au Puy a été une réussite. Et puis, en revenant, je joue, je ne joue pas, c’était un peu les montagnes russes. Il me fallait un club un peu plus stable pour que je joue le plus de matchs possibles.

Comment s’est passée votre signature à Dunkerque ?

Comme j’ai déjà dit, ils étaient venus me voir sur certains matchs avec l’ASSE, notamment en réserve, et ça s’est fait naturellement. On m’a contacté, on a contacté mes agents, et puis après c’était clair dans ma tête. Il me fallait un club qui me voulait vraiment, et au final je ne suis pas déçu, et même très content d’être ici.

On imagine que ça n’a pas été facile pour vous de quitter vos repères…

J’ai eu ma famille qui était proche de moi, donc ils sont venus avec moi et on a réussi à trouver un bel appartement. Je veux juste jouer au foot, ne pas me prendre la tête, et prendre du plaisir.

Avez-vous été sollicité par d’autres clubs ?

J’avais d’autres sollicitations en Ligue 2, mais pas en Ligue 1. Mais comme j’ai dit, il me fallait un club qui me voulait vraiment, et qui me donne ce dont j’avais besoin. C’est ce que je suis venu chercher à Dunkerque, et je l’ai trouvé. Avec le groupe qu’on a et ce qu’on fait en ce moment, je ne pouvais pas rêver mieux.

Quels étaient les clubs de Ligue 2 intéressés ?

C’étaient des clubs de milieu de tableau.

« On espère tous jouer dans l’élite un jour. Je veux gravir les échelons petit à petit, mais ne pas griller les étapes. Tout se passe bien à Dunkerque, donc il n’y a pas de raison de vouloir autre chose ».

D’un point de vue personnel, quels sont vos objectifs ?

Ce serait d’aider l’équipe le plus possible, avoir des statistiques un peu plus importantes, mais je ne regarde pas vraiment ça. Je regarde vraiment comment je suis sur le terrain, même si je n’ai pas marqué, ce n’est pas grave. Je préfère que ça profite à l’équipe car je ne regarde pas mes performances en premier, mais celles de l’équipe d’abord.

Et vos objectifs collectifs ?

Dans un premier temps, l’objectif c’était le maintien. Mais en réalité, on ne s’était pas vraiment fixé d’objectifs. Quand le coach (Luis Castro) est arrivé (en septembre 2023), il avait fait 6 gros derniers mois, donc la direction et le club pensaient vraiment qu’il y avait quelque chose de bien à faire cette année. On ne se prend pas la tête, on prend match après match. Là on travaille pour Metz et pas pour Caen. Personne ne se met la pression. On a un bon groupe qui vit bien et qui veut réussir tous ensemble, donc on verra où ça nous mènera.

Sans langue de bois, la Ligue 1, on y pense quand même ?

Forcément, l’année dernière, j’ai vécu des moments plus difficiles, et là j’enchaîne les matchs et ça se passe plutôt bien. Je me dis que je vais essayer d’aider l’équipe au maximum pour arriver le plus haut possible à la fin du championnat. Là on ne se dit pas « on va finir premier, on veut la Ligue 1 ». Même personnellement, je vois match après match, performer, et on fera les comptes en fin de saison.

Justement, Dunkerque est 1er, à égalité de points avec le Paris FC (28). Que pensez-vous de cette équipe, qui vient d’être rachetée ?

Je trouve que c’est bien car il y a un nouvel acheteur, ça montre que la Ligue 2 est regardée. C’est toujours plaisant, ça va permettre de voir plus de personnes au Paris FC. Il y a de très bons joueurs là-bas, c’est bien pour eux.

Comment voyez-vous votre trajectoire de carrière ?

On espère tous jouer dans l’élite un jour. Je veux gravir les échelons petit à petit, mais ne pas griller les étapes. Tout se passe bien à Dunkerque, donc il n’y a pas de raison de vouloir autre chose. L’objectif est de performer avec Dunkerque et on verra ce qu’il se passera. Je pense qu’il ne faut pas sauter les étapes, ne pas aller trop vite, car ça peut être un frein. Aller dans un club et ne pas jouer, ce n’est pas ce que je veux. Je préfère aller dans un club moins prestigieux et jouer tous les matchs.

L’étranger, ça vous plairait ?

Pourquoi pas, je suis ouvert à toutes les propositions qui viendront à moi plus tard.

Dans quels pays ?

Dans le top 5 européen, je dirais l’Espagne. C’est un peu plus ce qui me correspond au niveau de mon style de jeu. Il y a aussi le Portugal. Le coach est portugais, et on voit comment il travaille, donc je pense que ça doit très bien travailler là-bas.

Retrouver l’ASSE en tant qu’adversaire, vous y pensez forcément…

C’est dans un petit coin de ma tête car je n’ai pas vraiment percé là-bas. J’ai fait quelques apparitions qui m’ont aidé à trouver les clubs dans lesquels j’ai joué. Ça serait aussi cool de les retrouver en Coupe de France, si on arrive à passer Auxerre et eux l’OM. On espère toujours jouer contre son club formateur un jour, et lui donner tort.

Et revenir en tant que joueur, c’est aussi dans un coin de votre tête ?

C’est une idée plutôt bien. Dans un premier temps, je veux gravir les échelons, mais après pourquoi pas. S’ils viennent me rappeler, ça sera à réfléchir, à voir aussi avec les autres propositions. C’est un club qui me connaît donc ça sera peut-être une facilité. Pour l’instant, je n’en suis pas là, je me concentre sur Dunkerque et ma saison.

