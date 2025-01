ASSE : Genesio (LOSC) a eu une pensée pour les Verts, Oscar Garcia a méchamment dérapé

L’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a justifié certains choix contre le Feyenoord (6-1) hier par la nécessité d’avoir une équipe fraîche pour accueillir l’ASSE samedi…

Le football français a réussi l’exploit de placer ses quatre représentants en 8es de finale et en barrages de la Champions League. En terminant 7e suite à sa victoire explosive sur le Feyenoord (6-1), le LOSC a évité de s’alourdir son calendrier de deux autres matches. Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio, qui a expliqué avoir notamment laissé Jonathan David sur le banc hier car il pensait à la réception des Verts ce samedi : « David a commencé la rencontre sur le banc car j’ai besoin de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs. J’ai aussi besoin de gérer les temps de jeu. On a un programme qui nous attend qui est encore très chargé avec la réception de Saint-Etienne samedi puis le match de Coupe contre Dunkerque mardi et ensuite la réception du Havre ».

Même si les Lillois seront diminués par les blessures et les suspensions, ils ne devraient pas avoir les jambes lourdes, leur entraîneur faisant bien tourner son effectif…

Oscar Garcia a mis une semelle à James Rodriguez !

A l’autre bout de la planète, dans le championnat mexicain, le Chivas de Guadalajara, dirigé par Oscar Garcia, se déplaçait sur la pelouse du Club Leon, où évolue désormais James Rodriguez. Pendant la partie, le ballon a roulé en direction de l’ancien entraîneur des Verts, qui l’a relancé. Un joueur de Leon est venu et l’a poussé. Oscar Garcia est parti en arrière et a failli tomber. Un attroupement a eu lieu et le Catalan est venu mettre un coup de pied par derrière à James Rodriguez… qui en bon capitaine essayait de calmer les esprits ! Il a été immédiatement expulsé. La vidéo est disponible sur le site de Poteaux Carrés.

