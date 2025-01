ASSE : Horneland s’agace et fixe la marche à suivre

Après le match nul à Auxerre (1-1) hier soir, Eirik Horneland a fixé les axes de progression pour l’ASSE tout en s’agaçant d’une constante…

En déplacement à Auxerre (1-1) hier soir, l’ASSE s’est retrouvée menée pour la quatrième fois en quatre matches depuis l’arrivée d’Eirik Horneland mais elle est repartie de Bourgogne avec un point assez logique, grâce à un but égalisateur de Stassin sur un coup franc de Davitashvili repoussé par Léon et remisé par Boakye.

« Je suis un peu frustré de concéder le premier but à chaque fois »

Ce point est le deuxième pris par les Verts en dix matches à l’extérieur depuis le début de la saison et la réaction de son équipe a plu à Horneland, qui déplore toutefois de devoir courir après le score à chaque rencontre. « Je suis un peu frustré de concéder le premier but à chaque fois mais c’est aussi une force de caractère de revenir à chaque fois », a commenté le Norvégien. En ajoutant : « On a une super mentalité et de bonnes phases de jeu mais il nous manque un peu de consistance sur certaines périodes pour mieux construire nos attaques, et de la fraicheur physique même si je pense que c’est normal car il y a une nouvelle manière de s’entrainer. Il faut absorber tout ça. »