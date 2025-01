ASSE : Horneland tient un taulier en défense, ses stats impressionnent

Les stats en attestent : l’ASSE est bien plus solide cette saison lorsque Mickaël Nadé est sur le terrain.

Encore à son avantage vendredi dernier à Auxerre (1-1), Mickaël Nadé est mis en avant par le site Peuple Vert, qui s’appuie sur des statistiques pour montrer que le gaucher devient de plus en plus indispensable chez les Verts. « Nadé a le plus faible pourcentage de défaites (45,5%) parmi les joueurs lorsqu’il est sur le terrain plus de 45 minutes », note le média. En comparaison, les autres défenseurs centraux totalisent 83% de défaites (Abdelhamid) et 60% de défaites (Batubinsika).

Bilan positif pour la charnière Batubinsika-Nadé

A noter que c’est avec la charnière Batubinsika-Nadé que l’ASSE encaisse le moins de buts (1,28 but par match). C’est aussi avec ce duo qu’elle a pris le plus de points, son bilan étant de 3 victoires, 3 matches nuls et 2 défaites. Loin, très loin devant les autres formules et notamment la charnière Batubinsika-Abdelhamid, catastrophique en début de saison… quand Nadé, très peu utilisé par Olivier Dall’Oglio, restait scotché au banc.