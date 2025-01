ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Ces Verts font ce qu’ils peuvent »

L’ASSE a ramené un point de son déplacement à Auxerre (1-1). Où elle pouvait difficilement espérer mieux…

En déplacement à Auxerre (1-1) hier soir, l’ASSE s’est retrouvée menée pour la quatrième fois en quatre matches depuis l’arrivée d’Eirik Horneland mais elle est repartie de Bourgogne avec un point assez logique, grâce à un but égalisateur de Stassin sur un coup franc de Davitashvili repoussé par Léon et remisé par Boakye. Ce point est le deuxième pris par les Verts en dix matches à l’extérieur depuis le début de la saison et Larsonneur n’y a pas été étranger, le capitaine stéphanois, plus sollicité que son vis-à-vis auxerrois, repoussant plusieurs tentatives de l’AJA en deuxième mi-temps après avoir été sauvé par son poteau en début de match sur une frappe de Sinayoko.

Un déficit technique trop pénalisant

Un point assez logique, entre deux équipes qui ont eu du mal à enchaîner des mouvements de qualité et qui ont surtout valu par leur abnégation. Au final, que retenir de la prestation de l’ASSE si ce n’est qu’elle a eu le mérite de se battre, de tenter. Mais sa possession, chère aux principes de jeu préconisés par Horneland, est restée trop stérile. Pas assez de justesse, de rythme, de décalages, de percussions. Comme lors du match précédent face à Nantes (1-1), les trois attaquants ont eu tendance à se marcher sur les pieds et ont rarement combiné, avec Davitashvilli et Boakye qui ont souvent laissé Appiah et Pétrot seuls dans leurs couloirs. Et comme les deux latéraux ne sont pas particulièrement à l’aise balle au pied, lorsqu’il s’agit d’attaquer… Privés de Bouchouari au milieu, et de Mouton, les Verts n’ont pas pu renouveler leur prestation face à Reims (3-1) pour la première d’Horneland, ni celle à Paris (1-2) où ils avaient montré de belles choses malgré la défaite. Les intentions étaient là, mais comme face à Nantes, leurs lacunes, techniques surtout, ont parfois fait mal aux yeux. Si ce point ramené d’Auxerre permet de faire tourner le compteur et de ne pas laisser son adversaire du soir s’échapper, l’ASSE a confirmé dans l’Yonne qu’elle avait un besoin évident de renforts. Des renforts qui tardent à arriver alors que le Mercato fermera ses portes dans une petite semaine, et que les supporters attendent avec de plus en plus d’impatience. Horneland, lui, continue d’afficher sa confiance en ses joueurs. Mais on doute quand même qu’il se plaindrait d’en avoir de meilleurs…