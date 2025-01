ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un besoin évident de renforts »

Le match nul contre Nantes (1-1) est venu rappeler que l’ASSE a grandement besoin de se renforcer cet hiver si elle veut se maintenir en L1.

Avant de recevoir le FC Nantes, Ivan Gazidis avait invité les médias stéphanois dans un salon du Chaudron afin de leur présenter ses voeux, de faire le bilan des six premiers mois de Kilmer Sports à la tête du club forézien et d’évoquer le Mercato d’hiver. « Nous cherchons à améliorer l’équipe, toujours. Sur ce Mercato, nous serons actifs. Il y aura des ajustements », a notamment glissé le président de l’ASSE.

Il est là, le vrai tournant de la saison

Sur le terrain, contre Nantes, il n’y avait aucune recrue mais deux surprises au coup d’envoi avec les titularisations de Lamine Fomba au milieu et du jeune Djylian N’Guessan en attaque. Comme contre Reims (3-1), les Verts ont eu la possession du ballon (75%) mais cette fois ils ont peiné à se montrer dangereux. Menés, ils ont fini par égaliser en toute fin de match sur un exploit personnel d’Augustine Boakye, auteur d’un missile du gauche qui a ressemblé à un éclair dans la grisaille, l’ASSE et le FC Nantes ayant justifié leur classement tout au long de la partie. Côté Verts, il y a eu énormément de déchet technique et trop peu d’inspiration, d’actions de qualité. Depuis son arrivée Eirik Horneland a apporté un vent de fraicheur bienvenu mais le Norvégien n’est pas un magicien et la prestation de l’équipe est venue rappeler qu’il y avait un vrai problème de niveau à l’ASSE. Avant de se déplacer deux fois à Auxerre et à Lille, tous les observateurs s’accordent à dire que le club forézien est à un tournant de sa saison. Non pas avec le calendrier à venir, mais parce qu’il ne lui reste plus qu’une dizaine de jours pour se renforcer. Irvin Cardona, qui aurait été précieux contre Nantes, est attendu. Il ne devrait pas faire de mal. Mais pour augmenter les chances de se maintenir en L1, les dirigeants ne devraient-ils pas aussi envisager de renforcer la défense, sur les côtés surtout, et le milieu de terrain ?

