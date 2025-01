ASSE : le groupe d’Horneland pour le LOSC, avec Cardona et des retours

Ce samedi (21h05, sur DAZN), l’ASSE se déplace sur la pelouse du LOSC à l’occasion de la 20ème journée de Ligue 1. Voici le groupe d’Eirik Horneland pour cette rencontre.

Comme attendu, Irvin Cardona est bel et bien qualifié et présent dans un groupe des Verts, tout comme Louis Mouton et Benjamin Bouchouari, de retour de suspension, et Yvann Maçon. Il y a en revanche de nombreux absents, à savoir Ben Old, Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji, Aïmen Moueffek, Anthony Briançon et Ibrahim Sissoko. Touché par la grippe, Augustine Boakye est bel et bien présent. En revanche, Florian Tardieu est hors du groupe.

Le groupe de l’ASSE

Gautier LARSONNEUR, Brice MAUBLEU – Yunis ABDELHAMID, Dennis APPIAH, Dylan BATUBINSIKA, Pierre CORNUD, Yvann MAÇON, Mickaël NADÉ, Léo PÉTROT – Mathis AMOUGOU, Benjamin BOUCHOUARI, Pierre EKWAH, Lamine FOMBA, Igor MILADINOVIC, Louis MOUTON – Augustine BOAKYE, Irvin CARDONA, Zuriko DAVITASHVILI, Djylian N’GUESSAN, Lucas STASSIN.

