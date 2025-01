ASSE : le Maire de Saint-Etienne révèle les ambitions européennes de Gazidis !

Ivan Gazidis semble nourrir de grandes ambitions pour l’ASSE…

Présent dimanche à Geoffroy-Guichard, Ivan Gazidis a assisté au match nul des Verts contre Nantes (1-1). Le président de l’ASSE a aussi profité de sa présence pour rencontrer les médias ainsi que les partenaires du club, afin de présenter ses voeux pour la nouvelle année.

L’Europe d’ici 3 ou 4 ans

Le Maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a partagé sur ses réseaux quelques propos tenus par Ivan Gazidis et ce dernier ne semble pas manquer d’ambition pour l’ASSE, actuelle 16e de L1. « Le Président de l’ASSE Ivan Gazidis, et l’entraîneur Eirik Horneland, ont présenté leurs vœux devant les partenaires institutionnels et entreprises, a posté hier soir le Maire de Sainté Gaël Perdriau sur son compte Facebook. Tous ont bien ressenti la bonne compréhension de l’histoire du Club, de son lien fusionnel avec la Ville de Saint-Etienne, de l’importance cruciale et particulière des supporters. Ils ont réaffirmé l’ambition qu’ils portent pour notre club de cœur et se donnent 3-4 ans pour retrouver le Top 5 de la Ligue 1. »