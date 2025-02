ASSE : le Mercato des Verts fustigé, leur état d’esprit aussi

Le consultant de beIN Benjamin Moukandjo n’a pas été tendre avec l’ASSE après sa déroute à Marseille.

Et une raclée de plus ! En s’inclinant lourdement à Marseille (1-5), l’ASSE a une nouvelle fois étalé ses faiblesses, Gautier Larsonneur évitant même une addition plus salée. Au micro de beIN, l’ancien attaquant Benjamin Moukandjo s’est indigné de la prestation des Verts au Vélodrome et de leur état d’esprit. « Lorsque tu n’as pas le niveau, où que tu es en-dessous, tu dois au moins avoir l’état d’esprit, a-t-il commenté. Au minimum avoir cet orgueil-là. Parce que lorsque tu es baladé, comme tu as été baladé face à Marseille… La première mi-temps tu es baladé, tu reviens en deuxième tu essaies au moins d’avoir un sursaut d’orgueil. C’est ce qui me frappe, au-delà de la qualité des joueurs, c’est que derrière, il n’y a pas de révolte. Quand tu vois ça tu te dis « où est-ce que tu vas ? Tu vas tout droit en Ligue 2 tout simplement. »

« Deux joueurs sont arrivés, ça ne suffit pas »

Moukandjo a également critiqué le Mercato hivernal du club forézien. « On n’a pas découvert lors de ce match contre Marseille que l’ASSE était limitée. On le dit depuis le début de la saison. Il y a eu le mercato qui est passé, ils auraient peut-être pu se réajuster, aller chercher des joueurs. Ils ont vendu Amougou à Chelsea, pourquoi ne pas avoir été chercher des mecs derrière pour pouvoir sauver le club ? Deux joueurs sont arrivés, ça ne suffit pas. Ils se sont laissés un peu emporter par les deux, trois petites victoires qu’ils ont obtenues entre-temps. Ils ont cru que ça allait, que le vent avait tourné mais finalement, ils retombent dans leur travers. »