ASSE : les trois motifs d’espoir pour Horneland et les Verts avant le LOSC

Même si la tâche s’annonce rude, l’ASSE peut quand même compter sur des motifs d’espoir avant de se déplacer ce samedi (21h05) à Lille, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Une légère trêve pour l’Association Sportive de Saint-Etienne au cours de cette fin de mercato d’hiver. Place, en effet et dès demain samedi, à la Ligue 1, avec le cinquième match d’Eirik Horneland sur le banc de touche des Verts (15e et premier non-relégable), pour un déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC, qui est, lui, cinquième au classement. À quelques heures de cette rencontre, au stade Pierre-Mauroy de Lille, on a listé trois motifs d’espoir pour les joueurs de Saint-Etienne.

Lille est très diminué

Ces dernières semaines, l’infirmerie lilloise n’en finit plus de se remplir. Avant ce match contre l’ASSE, pas moins de six joueurs sont sur le flanc, tous blessés : Samuel Umtiti, Tiago Santos, Ismaily, Nabil Bentaleb, Edon Zhegrova et Matias Fernandez-Pardo. En plus de cela, les hommes de Bruno Genesio, qui restent sur une impressionnante victoire en Ligue des Champions contre Stuttgart, vont devoir faire sans leur capitaine, Benjamin André, suspendu pour cette rencontre face à l’ASSE après avoir été sanctionné un match par la commission de discipline de la LFP pour accumulation de cartons jaunes. C’est donc une formation nordiste particulièrement diminuée qui va affronter ce samedi les Verts.

Un possible relâchement chez les Dogues

Cette semaine, les hommes de Bruno Genesio ont réalisé l’exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après avoir signé la plus large victoire de leur histoire européenne face à Feyenoord (6-1). Il pourrait dès y avoir un peu de relâchement du côté des Dogues au moment d’affronter l’ASSE. Et ce serait totalement compréhensible après les émotions vécues par les Lillois mercredi soir. Aux Stéphanois d’en profiter, eux qui vont se présenter avec leur seule recrue de l’hiver au mercato, Irvin Cardona. A noter également que l’ASSE, qui n’a pris que deux petits points loin de ses terres depuis le début de la saison (dont un sur le terrain du FC Nantes au mois de septembre dernier), reste sur une courte défaite au Parc des Princes contre le PSG (1-2) et sur un match nul face à l’AJ Auxerre (1-1).

Le LOSC réussit bien à l’ASSE dernièrement

Avec le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg, l’ASSE fait partie des trois seules équipes de Ligue 1 qui ont battu cette saison en championnat de France le LOSC. C’était le 13 septembre dernier et les Verts l’avaient emporté (1-0) grâce à un but de Mathieu Cafaro. Et plus globalement, Lille réussit plutôt bien à Sainté ces dernières années puisque les Stéphanois restent sur deux matchs nuls (0-0) dans le Nord face aux Dogues. Reste seulement à savoir si les progrès constatés au sein de l’équipe d’Eirik Horneland vont se confirmer à Lille et si le LOSC, certes diminué et fatigué, ne va pas surfer sur la vague actuelle du succès. Réponse demain soir samedi aux environs de 23 heures.

